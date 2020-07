Bananeiras: Edgard anuncia adesão a Douglas e diz que Ramom esta preparado para ser prefeito

O cenário político de Bananeiras encontra-se movimentado, desde a entrevista do ex presidente da Câmara Edgard Santa Cruz, que anunciou adesão ao grupo do prefeito Douglas Lucena. O anúncio aconteceu durante entrevista concedida ao jornalista Eraldo Luis, na rádio Integração do Brejo FM, na última quinta feira, 16/07.

Durante a entrevista o ex presidente, que votou com os Deputados Anderson Monteiro e Pedro Cunha Lima nas últimas eleições, disse que está pronto para votar no candidato a prefeito do grupo do prefeito Douglas, mas afirmou ter preferência pessoal pelo nome de Ramom. Edgard destacou, durante a entrevista, que “a minha preferência pessoal é por Ramom. Tenho acompanhado o trabalho dele desde 2005, quando foi secretário da ex prefeita Marta. Foi Vereador, Presidente da Câmara e teve atuação eficaz em todos os cargos que ocupou. Ramom está em total condição de exercer o cargo de prefeito de Bananeiras”, afirmou Santa Cruz.

Ramom participou da entrevista de Edgard por telefone e agradeceu o apoio a sua pré candidatura, dizendo que “estava feliz e esperava contar com as orientações de Edgard Santa Cruz para construir o futuro de Bananeiras e que seu apoio fortalecia a sua caminhada”.

O grupo político do prefeito Douglas possui dois pré candidatos a prefeito, que são o vice prefeito Guga Aragão e o vereador Ramom Moreira, que serão escolhidos através de uma pesquisa popular.