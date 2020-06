Baía da Traição, Mataraca, Marcação estão entre as cidades que mais choveu em maio

João Pessoa é a cidade que registrou maior volume de chuvas em maio, na Paraíba. Segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), foram registrados 557,1 milímetros, quase 200% acima da média histórica. Neste mês de junho, já foram anotados 21,5 milímetros e a previsão do tempo para esta terça-feira, de nebulosidade variável, podendo ocorrer chuvas esparsas na capital paraibana.

O ranking das cidades onde mais choveu em maio na Paraíba tem ainda Lucena (543,2 mm), Conde (472,2 mm), Cruz do Espírito Santo (453,1 mm) e Mamanguape (437,7 mm). Marcação (423,7 mm), Baía da Traição (409,6) e Mataraca (351,2 mm). A lista completa está disponível no site aesa.pb.gov.br.

No acumulado do ano, os cinco municípios com maiores índices pluviométricos são: Cajazeiras (1.604,4 mm), Olho D`Água (1.494,3mm), Catingueira (1.447,5mm), Cajazeirinhas (1.361,9 mm) e Nova Olinda (1.276,9 mm), segundo dados do setor de Monitoramento da Aesa.

Açudes – Dos 134 reservatórios monitorados pelo Governo do Estado, 32 estão sangrando, 71 estão com capacidade superior a 20% do seu volume total, 18 têm 20% do volume e 13 açudes estão em situação crítica. A barragem Epitácio Pessoa, localizada na cidade de Boqueirão, está com 70,9% da capacidade.