Atualização sobre o estado epidemiológico do Município Esperança

A Secretaria de Saúde de Esperança fez atualização sobre o estado epidemiológico do Município. Até o momento, temos 11 casos confirmados, 28 estão em isolamento social, 71 casos descartados, 15 casos suspeitos, 3 aguardando resultados e 2 recuperados. Confira na imagem as áreas de abrangências dos casos confirmados. Alguns que estavam em isolamento foram liberados por não apresentarem mais sintomas. Pedimos a todos que evite sair de casa, caso seja possível. Também recomendamos a não se envolver em aglomerações de pessoas. Lembrando que os sintomas são, febre, tosse seca, dores no corpo e mal-estar, fadiga e falta de ar. Em caso de dúvidas, ligue (83) 9 9119-7416, estamos à disposição para te ajudar. Prefeitura Municipal de Esperança – O Trabalho Está de Volta.

ASSESSORIA