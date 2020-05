GUARABIRA JÁ TEM 7 CASOS DE COVID-19 DE ACORDO COM A SECRETARIA ESTATUAL DE SAÚDE

Paraíba confirma 112 novos casos de Covid-19 e cinco óbitos nas últimas 24h.

Casos Confirmados: 926

Casos Descartados: 1695

Óbitos Confirmados: 67

Casos Recuperados: 156

Até esta quinta, 30 de abril, a Paraíba tem 926 casos confirmados, 112 a mais que o último balanço publicado. Destes, 67, infelizmente, faleceram e 156 já se recuperaram, segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde. Outros 1.695 casos investigados já foram descartados para Covid-19. Dos 370 leitos de UTI previstos no plano de Contingência para Coronavírus, 171 já estão ativos e 40% estão ocupados no momento.

Os casos confirmados estão distribuídos em 49 municípios: Alagoa Grande (2); Alagoa Nova (1); Alhandra (2); Araçagi (1); Areia (1); Barra de São Miguel (1); Bayeux (34); Bom Jesus (1); Boqueirão (1); Brejo do Cruz (1); Caaporã (3); Cabedelo (28); Cajazeiras (8); Campina Grande (51); Catingueira (1); Conde (13); Congo (1); Coremas (1); Coxixola (1); Cruz do Espírito Santo (3); Esperança (2); Guarabira (7); Gurinhém (1); Igaracy (1); Itabaiana (2); Itapororoca (3); João Pessoa (563); Junco do Seridó (3); Lagoa Seca (2); Lucena (3); Mamanguape (1); Mari (1); Marizopolis (3); Patos (19); Pedras de Fogo (5); Pombal (2); Princesa Isabel (1); Queimadas (2); Riachão Poço (1); Riacho dos Cavalos (1); Rio Tinto (4); Santa Helena (1); Santa Rita (85); São Bento (4); São João do Rio do Peixe (5); São José de Piranhas (1); São José do Bonfim (1); Sapé (29); Serra Branca (1); Serra Redonda (1); Sousa (12); Taperoá (2); Umbuzeiro (2)

Mais cinco óbitos foram confirmados em relação aos números divulgados ontem (29/4)

Homem, 51 anos, residente do município de João Pessoa, com comorbidades etilista, insuficiência cardíaca congestiva e fibrilação ventricular, óbito ocorrido em hospital público, no 29/04.

Mulher, 40 anos, residente do município de Patos, com comorbidades obesidade, hipertensa e diabética, , interno em hospital público óbito ocorrido no 28/04.

Homem, 49 anos, residente do município de Santa Rita, com comorbidades transtorno mental e obesidade, óbito na residência, exame coletado no SVO. Óbito ocorrido no 29/04.

Mulher, 61 anos, residente do município de Alhandra, com comorbidades Doença cardiovascular,neurológica e renal crônica, sequela de AVC. Interno em hospital público, óbito ocorrido no 28/04.

Homem, 55 anos, residente do município de Cabedelo, com comorbidades cardiopata e diabetes, estava em hospital público, óbito no dia 28/04.

Os dados epidemiológicos e de ocupação de leitos podem ser acompanhados em paraiba.pb.gov.br/coronavirus

Secretaria de Estado da Saúde