Através de delegados de bairros, Creci-PB torna gestão ainda mais participativa

Os primeiros 24 delegados de bairro no estado, a começar pela Capital, tiveram suas nomeações aprovadas durante reunião ordinária e virtual de diretoria realizada na manhã desta quinta-feira (20) pelo Creci-PB. A iniciativa, inédita, visa tornar a atual gestão ainda mais participativa, como também ampliar a representatividade do Órgão.

Na ocasião, também foi definida e aprovada a programação alusiva aos 58 anos de regulamentação da profissão de corretor de imóveis, que transcorrem no próximo dia 27. A vasta programação prevê, dentre outras ações, uma campanha em homenagem à categoria no rádio, TV e mídias sociais, bem como um webinar sob o tema “Atendimento de Excelência” com três palestrantes no dia 27.

Homenagem

Por unanimidade, a diretoria decidiu prestar mais uma homenagem – agora, póstuma – àquele que é considerado alma e referência da Classe, Hermógenes Paulino do Bonfim, reformulando a placa da sede do Órgão, inserindo o seu nome.

Por fim, restou deliberado que serão realizadas solenidades presenciais de entrega de carteiras e certificados a novos corretores de imóveis e empresas imobiliárias nos próximos dias 25, em Campina Grande e 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, em João Pessoa e foi aprovada a Ata do Conselho Fiscal, alusiva à prestação e aprovação de contas do 2° trimestre do corrente ano.

À tarde, uma sessão plenária realizada igualmente de modo virtual e conduzida pelo presidente Rômulo Soares, ratificou as referidas decisões e aprovou portarias e relatórios apresentados.