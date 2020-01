Atrações do Brega Luz são confirmadas e fecha programação da Festa da Luz 2020

A edição 2020 da Festa da Luz está com a sua programação fechada. Nesta quinta-feira (16/1) foram anunciadas as atrações do Brega Luz, o palco dedicado à música romântica popular e a sofrência. Os shows musicais serão de José Orlando, The Rossi, Tributo ao Brega, com quinze artistas da terra e a presença inédita de Gilliard.

A festividade deste ano acontecerá durante cinco noites, ao invés de quatro, sendo os dias 29, 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, com apresentações de Wesley Safadão, Luan Santana, Mano Walter Xand Avião, Márcia Fellipe, entre outros. E, no dia 2, shows de louvor, com a presença de Rosa de Saron, Elison Júnior e Celione David.

As comemorações se iniciam no domingo (26) com a realização da I Corrida Luz, que será realizada a partir do Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima; local idealizado pelo prefeito Zenóbio Toscano, onde é realizada, com sucesso, a Festa da Luz, que entra para o seu 6º ano consecutivo. Sendo considerada pelos órgãos de segurança um local tranquilo para a realização de uma festa de grande aglomeração de pessoas.

Veja a íntegra de toda a programação da festa

Palco Luz

29/1 – Renno Poeta, Luan Santana e Raí Saia Rodada

30/1 – Henry Freitas, Wesley Safadão e Eric Land

30/1 – Giannini Alencar, Xand Avião e Gustavo Mioto.

01/2 – Luka Bass, Márcia Fellipe e Mano Walter

02/2 – Rosa de Saron, Celione David e Elson Júnior.

Palco Brega Luz

29/1 – José Orlando

30/1 – The Rossi

31/1 – Tributo ao Brega (Quinze Artistas de Guarabira)

01/2 – Gilliard

O evento tem transmissão ao vivo da TVMidia, no palco principal.