Ato do presidente prorroga suspensão das atividades por tempo indeterminado

O presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Marcelo Bandeira Ferraz, editou o ato nº 05/2020 em suspende por tempo indeterminado as sessões legislativas da Casa Osório de Aquino, sessões especiais e sessões itinerantes.

A medida adotada objetiva alinhar-se às orientações do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Comitê Gestor de Crise, instalado pelo Governo do Estado, para evitar possível contaminação com a pandemia do novo coronavírus.

Ato anterior do presidente, também pela mesma motivação, previa a vigência da suspensão até dia 3 de março, mas como as orientações das autoridades em saúde é para mater o isolamento social para se evitar aglomerações e contágio com a doença que assusta o planeta.

A Prefeitura de Guarabira decretou medidas restritivas e fechou o comércio, mantendo apenas os serviços essenciais de abastecimento como supermercados, farmácias, postos de combustíveis e caixas eletrônicos de bancos e lotéricas, que permanecem em funcionamento. Ainda não há casos confirmado da doença na cidade, mas 60 pessoas estão confinadas e monitoradas pela Secretaria de Saúde.

Na Paraíba já são sete casos confirmados de infecção com o COVID-19. No Brasil os mortos já somam 78 e quase 3 mil infectados.

