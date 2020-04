Assembleia realiza reunião virtual da Comissão de Educação nesta quarta

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizará, nesta quarta-feira (1°), a partir das 10h, reunião virtual da Comissão de Educação. A Casa de Epitácio Pessoa, em prevenção ao Covid-19, adotou o isolamento social e suspendeu as atividades presenciais. No entanto, o parlamento estadual continua realizando suas atividades de forma remota, mantendo o debate sobre assuntos de interesse dos paraibanos, em especial a pandemia do coronavírus.



A presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, deputada Estela Bezerra, convocou todos quem compõem a comissão para que, através de vídeo conferência, possam discutir medidas emergenciais a serem adotadas no âmbito da educação. Além de reuniões ordinárias de Comissões Permanentes, a Assembleia tem realizado também, por vídeo conferência, sessões extraordinárias, reuniões de Frentes Parlamentares e de CPI’s (Comissões Parlamentares de Inquérito).



“A reunião visa validar alguns documentos que a Assembleia enviará formalmente ao Governo, após diálogo com instituições, organizações, agentes públicos e políticos que participam das ações de cultura, educação e desportos no Estado”, explicou Estela.



Nessa segunda-feira (30), o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, expandiu o período de isolamento e prorrogou a medida até o próximo dia 10 de abril. Porém, o chefe do Legislativo garantiu que o parlamento continuará desempenhando suas atividades, principalmente, caso haja a necessidade de apreciar matérias que tratem dos cuidados com a saúde do povo paraibano, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus.



“Vamos permanecer com as atividades suspensas para contribuir para que esse vírus possa desaparecer o quanto antes e preservar nossos servidores, deputados e todos aqueles que frequentam a Casa Epitácio Pessoa”, disse Galdino.