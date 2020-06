Assembleia institui 9 de maio como Dia Estadual em Memória às Vítimas da Covid-19

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, por unanimidade, durante sessão remota realizada nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 1.733/2020, de autoria do presidente da Casa, Adriano Galdino, que institui no calendário oficial do Estado da Paraíba, 9 de maio como Dia Estadual em Memória às Vítimas da covid-19.



De acordo com Galdino, no dia 9 de maio o Brasil ultrapassou a triste marca de 10 mil mortes por causa da pandemia, por isso a escolha da data. “Era uma marca que se achava que não iria alcançar. Uma marca histórica. E, hoje, já ultrapassamos as 40 mil mortes. Uma realidade muito triste e que merece nossa reflexão e solidariedade”, explicou.



Na ocasião, Adriano Galdino ressaltou, ainda, a preocupação em retomar a rotina no Estado com segurança. “A Assembleia passará por algumas reformulações, para que consigamos voltar ao trabalho presencial sem correr riscos. Podem ter certeza que só voltaremos quando tivermos a certeza de todos estão em segurança”, reforçou Adriano Galdino.



O Projeto de Lei seguirá, agora, para sanção do governador João Azevedo. Caso o projeto seja sancionado e publicado no Diário Oficial, a data passará a ser oficial na Paraíba.