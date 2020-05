Assembleia comemora Dia do Assistente Social e debate importância dos profissionais em tempos de pandemia

A Assembleia Legislativa da Paraíba comemorou nesta sexta-feira (15), em sessão especial realizada através de videoconferência, o Dia do Assistente Social. Proposta pela deputada Cida Ramos, a reunião destacou a relevância desse profissional na atuação direta com a população, principalmente, no contexto atual de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Cida Ramos lembrou que o Assistente Social é um importante agente no enfrentamento às desigualdades sociais e aos desmontes de políticas públicas que dificultam o acesso dos mais vulneráveis a bens e serviços. A deputada declarou que jamais houve momento de maior necessidade e, ao mesmo tempo, importância desses profissionais como agora, diante da pandemia da Covid-19. “Somos uma categoria que luta de modo incansável e intransigente pelos direitos humanos. Nossa Luta é anticapitalista, é pela radicalização da democracia, contra o autoritarismo e toda a forma de opressão. O queremos conquistar com o conjunto da classe trabalhadora é uma sociedade justa, solidária e livre”, argumentou a deputada.

Preocupada com a disseminação da Covid-19, Cida lembrou que o vírus, nesse momento, trás sofrimento e faz padecer as famílias mais pobres do país, por isso, a atuação do assistente social é fundamental para que a população tenha acesso aos serviços de saúde, assistência e previdência social. “Estamos sempre na luta por uma sociedade justa e igualitária, precisamos intensificar essas lutas e ampliarmos alianças para a garantia dos direitos e políticas públicas destinadas à população excluída do acesso a bens, serviços e riqueza, desprovida de condições dignas de trabalho e de vida”, acrescentou a deputada.

A presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (Abepss), Ester Lemos, destacou três pilares da atuação do Serviço Social no Brasil: a defesa das ciências sociais e humanas; da educação como direito e da proteção social universal. Segundo ela, o serviço Social não é, simplesmente, uma área interventiva, é também uma área de produção do conhecimento. “O serviço social é uma profissão que se insere também na política de educação. Além da docência, nós trabalhamos também na assistência estudantil. Então, é, também, fazer a defesa, nesse tempo de pandemia, da assistência estudantil como sendo fundamental, garantindo os direitos dos nossos estudantes”, declarou Ester. Para a presidente da Abepess, o modelo atual de educação não traz, de fato, o processo construtivo. “Os professores estão sendo substituídos por tutores. Então, temos um impacto tremendo daquilo que já denunciávamos há algum tempo, que é a educação como nicho de mercado, da educação como negócio”, alertou.

A presidente do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba (CRESS-PB), Luciana Cantalice, disse estar orgulhosa por participar da sessão promovida pelo Legislativo Estadual que visa valorizar o profissional de Assistência Social. Ela lembrou que a categoria, assim como, os profissionais da Saúde, também vem atuando no combate à pandemia da Covid-19 e aproveitou para lamentar a contaminação de alguns desses profissionais que, em decorrência da infecção, foram afastados de suas atividades ou, até mesmo, faleceram. “Nós trabalhamos com a população. Nós trabalhamos na linha de frente no enfrentamento às expressões da questão social, que em tempo de pandemia se tornam mais contundentes. Eu acredito que isso está nítido hoje para a população com a qual nós estamos cotidianamente lidando”. Luciana observou que a luta do Serviço Social é uma construção cotidiana e que, atualmente, se faz necessário reconhecer e valorizar esse profissional. Como presidente do CRESS-PB, ela reivindicou a implantação do piso salarial e do Plano de Cargos Carreiras e Salários da categoria no estado. “Em tempos de pandemia se coloca o assistente social numa perspectiva de ‘desprofissionalização’. Nós precisamos reconhecer a importância desse profissional. Temos a necessidade de discutirmos amplamente e aprovarmos o piso salarial para os assistentes sociais da Paraíba”, reivindicou a presidente.

A ex-secretária de Estado da Assistência Social, Neide Nunes, elogiou a coragem dos profissionais da Assistência a Saúde e fez um apelo aos gestores, principalmente no atual momento de pandemia, para que possam ter um olhar especial para esses profissionais. Segundo a secretária, na Paraíba, muito se fez e muitos serviços já foram implantados para fortalecer a política da Assistência Social nos últimos anos. “É preciso ter essa consciência do quanto já foi construído através dos profissionais da Assistência Social. Hoje discutimos os cenários nacional, estadual e local, e penso que não estamos respondendo a altura que a população necessita, mas precisamos destacar o papel fundamental que estaca Casa tem através de ações de assistência social”. Para a secretária, é lamentável ver uma gestão nacional que não enxerga pessoas e não destaca a importância do Assistente Social no contato com a população. “Neste dia, eu não poderia de parabenizar os Assistentes sociais e dizer que estamos juntos de mãos dadas e que iremos continuar na luta sempre”, afirmou a ex-secretária.

Também participaram da sessão as assistentes sociais Denise Colin, do Ministério Público do Paraná (MPPR); Kassandra Menezes, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); do Poder Judiciário paraibano, Natali Pinheiro; do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Tatiana Nogueira; do IFPB, Anna Clara Nunes; a professora Danielle Lugo, do Departamento de Serviço Social (DSS) da UFPB; a coordenadora do PPGSS da UFPB, Marinalva Conserva; e a professora Ana Rita Salvador, das Faculdades Integradas de Patos (FIP/Patos).

HOMENAGENS

A sessão especial prestou ainda homenagem às assistentes sociais Denise Teixeira da Rocha (RJ), Francisca Romana Sousa Chaves (TO), Mariza Fontes (SP), Quézia Leite Batista (PB) e Raimunda Gracinete (AP), que perderam suas vidas recentemente em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus.