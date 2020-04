Assembleia aprova pedido para preparar Hospital Regional de Guarabira para enfrentar o coronavírus

O pedido feito pela deputada estadual Camila Toscano (PSDB), por meio do Requerimento 8.192/2020, de preparar o Hospital Regional de Guarabira para enfrentar o coronavírus foi aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). No documento, a parlamentar apelou ao Governo do Estado que adote medidas quanto ao abastecimento do Hospital Regional de Guarabira para prevenção e tratamento de possíveis pacientes acometidos pela Covid-19 causada pela transmissão do coronavírus.