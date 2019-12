As separações mais comentadas do ano

O ano foi marcado por algumas separações inesperadas entre os famosos. A mais recente, anunciada na noite de ontem, foi do casal de cantores Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. O anúncio foi feito por ela durante show em Minas Gerais. O casal estava junto desde janeiro, mas já tinha terminado no meio do ano. O motivo seria o ciúmes de ambos.

Mas outros casais também surpreenderam ao anunciar o término da relação.

José Loreto e Débora Nascimento – eles anunciaram o fim de sete anos de casamento em fevereiro. O término foi conturbado, e o motivo teria sido traição do ator. O casal tem uma filha em comum, Bella de um ano.

Ana Carolina e Leticia Lima – o fim da relação aconteceu em março, após quatro anos juntas. Três meses depois da separação a cantora reatou o namoro com a italiana Chiara Civello.

Luana Piovani e Pedro Scooby – com certeza a separação mais polêmica do ano, por conta das inúmeras declarações de Luana nas redes sociais. Eles terminaram o casamento em março, após oito anos juntos. O casal tem três filhos: Bem, Liz e Dom. Em maio Scooby engatou um romance com a cantora Anitta. Três meses depois ela colocou um ponto final do namoro, por telefone.

Murilo Benício e Débora Falabella – o casal, sempre discreto, confirmou a separação em maio, após sete anos juntos. Eles começaram a namorar em 2012, quando contracenaram na novela Avenida Brasil. Em setembro Benício assumiu um novo relacionamento, com a autora de novelas Manuela Dias.

Thiaguinho e Fernanda Souza – o casal estava junto desde 2011, e o casamento aconteceu em 2015. Segundo eles, o casamento acabou porque a relação virou amizade. O anúncio do término foi feito em outubro, em conjunto, nas redes sociais.