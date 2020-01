As festividades de Reis são destaques da coluna Acontecimentos, desta semana

“ACONTECIMENTOS”

A coluna “ACONTECIMENTOS”, é de responsabilidade da jornalista Jaciara Almeida, e atualizada semanalmente.

ASSOCIAÇÃO GUARABIRENSE DE IMPRENSA COMPLETA 18 ANOS E TERÁ FESTA EM COMEMORAÇÃO

O ano de 2020 começa com muitas novidades na Associação Guarabirense de Imprensa (AGI), entre elas a comemoração dos 18 anos de criação da entidade, agendada para acontecer após a Festa da Luz, é o que informa a presidente Angelita Lucas. De acordo com a presidente da entidade, em novembro se encerra seu mandato, e para tanto já está preparando o edital da nova eleição da direção da AGI, dando oportunidade para outros companheiros comporem chapa se desejarem.

Com relação a prestação de contas da AGI, Angelita diz que nada tem a apresentar, pois nada entrou ou saiu, estando assim a entidade sem receita ou despesa. Para a realização da Festa dos 18 anos estão sendo firmadas parcerias. “Já consegui alguns patrocinadores, garantindo o evento”, declarou a presidente.

A data e o local serão divulgados posteriormente pela direção, pois estão sendo estudados dois locais, a Assesp e a Bola Cheia, que oferecem espaço adequado para o tipo de evento.

Segundo Angelita, esse ano terá o troféu Pedro Alves homenageando esse grande comunicador, a exemplo de como foi realizado o troféu Expedito Santos em confraternização anterior.

FCD BUSCA PARCEIROS PARA AJUDAR A CONSTRUIR A SEDE DA ENTIDADE

O coordenador da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiências (FCD), Taffarel Roberto, diz que a entidade inicia 2020 buscando parcerias para auxiliar na construção da sede própria, já que ano passado a Prefeitura de Guarabira realizou a doação do terreno para este fim.

De acordo com Taffarel, a direção da FCD está aguardando a finalização da planta do terreno para sentar com o bispo diocesano, Dom Aldemiro, e juntos prepararem um projeto para arrecadação de fundos, visando a construção da sede.

Atualmente a entidade possui 60 associados, e desses poucos são o que contribuem com algum valor. A FCD sobrevive de doações, que ajudam nas despesas da sede, como água, luz, internet, além da limpeza do local.

“Temos ainda um veículo Doblô, que é utilizado para levar os fraternistas ao médico ou as reuniões, gerando despesa com manutenção, abastecimento e emplacamento, por isso precisamos sempre de ajuda”, declarou o presidente.

Segundo Taffarel, a entidade recebe uma ajuda mensal no valor de R$ 1.590,00 do convênio firmado com a Prefeitura de Guarabira, além de R$ 270,00 da Câmara de Vereadores e R$ 65,00 do comércio, o que dá apenas para as despesas. Por isso precisa da ajuda de todos para realizar a construção da sede própria.

A FCD tem participação e assento em diversos conselhos municipais de políticas públicas, desempenhando papel importante nas lutas pelas melhorias para as pessoas com deficiências, promovendo sempre a solidariedade.

A Fraternidade Cristã é um movimento ecumênico no qual as próprias pessoas com deficiência assume sua direção e se encarregam de sua difusão. Em Guarabira a entidade foi fundada em 04 de outubro de 1987. A atual sede foi cedida pela paróquia da diocese de Guarabira e fica localizada na Praça Lima e Moura, 23, centro.

EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO A DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MÃOS QUE AJUDAM DEFINE METAS PARA 2020

Com jantar de confraternização realizado no último dia 30 de dezembro de 2019, a direção da Associação Mãos que Ajudam e as mulheres atendidas comemoraram mais um ano de atividade, além de definir novas metas para 2020, a exemplo da formalização da entidade, para que possa firmar convênio com órgãos públicos.

De acordo com a presidente, Nilda Rodrigues, a Associação não dispõe de receita própria, sobrevivendo dos bazares, rifas e doações em geral, mas mesmo assim tem atendido um bom número de mulheres diagnosticadas com câncer em Guarabira.

“Nosso carro chefe é trabalhar a autoestima das mulheres, pois não é fácil receber um diagnóstico de ser portadora de câncer, mas quando encontramos companheiras em situação financeira precária tentamos ajudar, seja com uma cesta básica ou transporte para consulta médica”, informou Nilda.

Para esse ano, a direção da entidade espera colocar em prática a realização de oficinas, pois quando as mulheres, que estão em tratamento, se ocupam com algo prazeroso, a luta contra a doença ameniza e fica mais suportável.

Cursos como pintura em tecido, gastronomia (bolos, docinhos, salgados, etc), bordado, entre outros estão sendo programados para acontecer ainda neste primeiro semestre.

Quem quiser conhecer ou fazer doações para a Associação Mãos que Ajudam podem se dirigir até a sede da entidade, localizada à rua Josué Pimentel, 29, centro, ao lado do restaurante Frigideira. Telefone para contato: (83) 98852-8327(Nilda Rodrigues) ou 98847-4412 (Maria da Luz – Daluzinha).

FESTA DE REIS MOVIMENTA O BREJO/AGRESTE PARAIBANO NO INÍCIO DE 2020

O ano de 2020 inicia com muita festa em diversos municípios paraibanos, especialmente na região do Brejo/Agreste. Os Santos Reis trouxe atrações de peso, o que atraiu um grande público em cidades como Cuitegi, Sertãozinho, Bananeiras, Itapororoca e Caiçara.

Nomes como Solange Almeida, Saia Rodada, Cátia Cilene, Flávio José, Luka Bass, Thúlio Milionário, Wallas Arrais, Jonas Esticado, Forró Pegado e Raniery Gomes estiveram se apresentando em praça pública por várias cidades da Paraíba, garantindo animação e lucratividade nesses municípios.

Agora em Guarabira a expectativa é para a Festa da Luz, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, com atrações como Luan Santana, Xandy Avião, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Márcia Felipe, entre outros.