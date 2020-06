ARARUNA: SINSERMA denuncia possível superfaturamento na compra de Lavatórios para o combate ao coronavírus

O SINSERMA (Sindicato dos Servidores Públicos de Araruna), através de Notícia de Fato nº 057.2020.000125, denunciou ao Ministério Público a compra de 4 (quatro) LAVATÓRIOS para o combate ao coronavírus realizada pela prefeitura de Araruna. Segundo a denúncia, os valores de aquisição dos produtos estão com valores supostamente superfaturados.

Nos documentos, a prefeitura pagou o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por cada lavatório adquirido. Mas, segundo cotação realizada pela Câmara de Araruna, o produto foi encontrado em pesquisa de mercado pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) como mostram documentos apresentados ao Ministério Público. VEJA DOCUMENTOS ABAIXO

Para o denunciante, o consequente pagamento do dobro do que realmente são as aquisições dos lavatórios, atentam contra o patrimônio público e os princípios que regem a Administração Pública, motivo pelo qual o denunciado deve responder, administrativa e judicialmente, pelo seu ato de improbidade administrativa.

O que diz o denunciado