Após Vitória sofrida, Fla vence Al Hilal e volta a final do mundial após 38 anos

Nesta última terça-feira (17), o Flamengo entrou em campo contra o time árabe Al Hilal no Estádio Internacional Khalifa, da cidade de Doha no Catar. O Rubro-Negro saiu atrás, mas venceu por 3 a 1, após uma virada construída por gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Bulayhi (contra). Salém Al-Dawsari marcou para os árabes.

O sonho de ganhar novamente o Mundial de Clubes nunca esteve tão próximo, e após 38 anos, o Flamengo está na final do campeonato. Após a vitória contra o Al Hilal, o Flamengo vai decidir o título no sábado, às 14h30 (horário de Brasília) também no Estádio Internacional Khalifa. O adversário será o vencedor da semifinal: Liverpool x Monterrey. As duas equipes se enfrentam desta quarta-feira (18), às 14h30.