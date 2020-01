Após delação de Livânia, Tião Gomes coloca sigilo bancário, telefônico e fiscal à disposição da Justiça

O deputado estadual Tião Gomes negou a denúncia da delação da ex-secretária de Administração da Paraíba, Livânia Farias. Em nota divulgada neste domingo (5), o parlamentar afirma que coloca seu sigilo bancário, telefônico e fiscal à disposição da Justiça e nega as acusações.

Confira a nota divulgada à imprensa abaixo:

Nota do deputado Tião Gomes

Rechaço com veemência toda e qualquer citação inverídica que aponta recebimento de recursos ilegais por minha pessoa. Estou indignado, mas absolutamente tranquilo que a verdade será restabelecida. Em 40 anos de atuação na vida pública, tendo oito mandatos de deputado, nunca me envolvi em nenhum ato ilícito e meu patrimônio é condizente com minha realidade. Neste momento, coloco-me inteiramente à disposição da Justiça, mesmo sabendo que meu nome não está inserido entre os investigados.

Nunca tratei qualquer assunto sobre recursos com o deputado Edmilson Soares e tampouco autorizei que alguém tratasse ou recebesse valores em meu nome.

Coloco meu sigilo bancário, telefônico e fiscal à inteira disposição, reafirmando que nossas campanhas foram realizadas dentro da lei e feitas com dinheiro limpo tendo todas as contas aprovadas pela justiça eleitoral. Portanto, nada devemos e nada tememos. Confiamos na Justiça.

Tião Gomes

Deputado Estadual