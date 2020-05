Após ataque hacker, site da Energisa volta a funcionar nesta quinta-feira

O Grupo Energisa informa que os principais serviços ao cliente foram retomados e o site www.energisa.com.br já voltou a operar. O sistema da empresa estava passando por instabilidades após sofrer um ataque hacker, conforme noticiou o ClickPB.

Ao longo dia, o site ainda passará por atualizações, mas os clientes já podem pegar segunda via de suas contas, solicitar religação, suspensão voluntária de fornecimento, e pedir o parcelamento de contas atrasadas.

Os clientes residenciais com contas vencidas entre 29 de abril e 06 de maio que ficaram impossibilitados de emitir a segunda via para pagar suas contas, já podem emitir a segunda via no site e pagar a conta até 11 de maio. Nestes casos, a empresa garante que não haverá cobrança de multa e juros por atraso neste período.

A entrega de faturas com vencimentos futuros será normalizada nos próximos dias com datas de pagamento postergadas. Nesse momento, apenas o aplicativo Energisa On permanece ainda desligado, mas a empresa está empenhada em trazer esse canal à normalidade com brevidade. Os atendimentos por meio do canal 0800 e da Gisa, atendente virtual no WhatsApp também seguem disponíveis.