API lamenta morte do jornalista Barbosinha

A Associação Paraibana de Imprensa vem a público lamentar a morte do seu associado Sebastião Barbosa, o Barbosinha, que faleceu vítima de problemas cardíacos no Chile, onde residia há 10 anos. O corpo do jornalista, que tinha 83 anos, será velado e sepultado na cidade de Santiago, no país onde viveu seus últimos dias de vida.

Natural de Alagoa Grande, Barbosinha iniciou a carreira no rádiojornalismo aos 22 anos na Rádio Tabajara, tendo atuado em seguida nos jornais Correio da Paraíba, O Norte e A União. Também foi diretor de Comunicação da Prefeitura de João Pessoa, presidente do Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa da Paraíba assessor de imprensa da Câmara Municipal de João Pessoa.

O jornalista também escreveu três livros, o último lançado em 2008 – “O Cotidiano de um repórter– a história que vivi”. Antes desse, já havia lançado “A Mão Armada do Latifúndio” e “Brasil – o país da impunidade”.

Barbosinha se notabilizou no jornalismo paraibano com entrevistas e informações exclusivas.

A API se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor e consternação.