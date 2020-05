Para atender as necessidades pastorais e espirituais do povo de Deus, o Bispo da Diocese de Guarabira, Dom Aldemiro Sena dos Santos, anunciou nesta sexta-feira, 29 de maio, novas transferências e nomeações no clero diocesano.

Seguem as mudanças e as respectivas datas de posse:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Araruna

Administrador: José Manoel da Silva Irmão

Vigário: Jackson Alípio Morais Nascimento

Posse Canônica: 18 de julho

Paróquia Santo Antonio – Cacimba de Dentro

Administrador: Padre Francisco da Silva Marques

Vigário: Padre José Antônio Justino

Posse Canônica: 19 de julho

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Mari

Administrador (temporariamente): Padre Elias Sales de Souza

Posse Canônica: 20 de julho

Paróquia Santana – Tacima

Administrador: Padre Germano Alves Florêncio

Posse Canônica: 20 de julho

