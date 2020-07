ALPB aprova projeto de Camila que cria Memorial Covid-19 em homenagem às vítimas e para registro da pandemia na PB

Os deputados estaduais aprovaram o projeto de Lei 1.841/2020, de autoria da deputada Camila Toscano (PSDB), que institui o Memorial Covid-19 em homenagem às vítimas da doença e aos profissionais envolvidos no enfrentamento à pandemia, no Estado da Paraíba. “Temos que prestar homenagem a todos que foram vitimas dessa terrível doença, mostrando que não são números e estatísticas e sim pessoas que tinham famílias, tinham amigos e tinham suas histórias e sonhos. Precisamos também registrar todos os fatos para guardar memórias e deixar esse registro para as gerações futuras”, destacou a tucana.



De acordo com o projeto, o memorial deverá manter guardados os nomes das vítimas da Covid-19 e dos profissionais envolvidos no combate à pandemia no Estado, bem como abrigar todo o registro histórico, como fotografias, vídeos, reportagens, dentre outros, no período compreendido entre o início e o fim da vigência do decreto estadual de calamidade, que regulamenta as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública, e de suas atualizações.



“É notório que o desafio da pandemia provocada pelo coronavírus é o maior desafio sanitário já enfrentado pela humanidade, sobretudo pela rapidez e facilidade com que o vírus contamina as pessoas, pela falta de terapias ostensivas e preventivas de cunho farmacêutico para seu enfrentamento e pela escassez de aparato médico hospitalar na quantidade exigida pela demanda global, para atender a quase 8 bilhões de seres humanos”, destacou Camila.



De acordo com a deputada, a pandemia vai deixar marcas profundas na humanidade. “Uma dor que é compartilhada por todos, dor que não respeita o luto e a memória dos que se foram. Caixões fechados, impossibilidade de uma despedida junto aos entes queridos, frieza, distância e incertezas. Marcas de uma doença que é cruel não apenas com o corpo, mas que ainda dilacera a alma dos que ficam”, afirmou.



Por isso, Camila Toscano defende a criação do Memorial, pois sentimentos coletivos como este fortalecem a solidariedade, o anseio de união e a compreensão de quem somos e de que precisamos uns dos outros para continuar existindo.



