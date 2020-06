ALPB aprova pedidos de Camila para ajudar Guarabira e municípios do Brejo no enfrentamento da COVID-19

Os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade, requerimentos apresentados pela deputada Camila Toscano (PSDB) que beneficiam a cidade de Guarabira e municípios do Brejo paraibano. Entre as solicitações estão materiais de proteção para profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus, câmeras termográficas móveis, cestas básicas para doação a famílias carentes e até a instalação de uma Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica.



Foram analisados e aprovados requerimentos solicitando à Secretaria de Estado da Saúde que viabilize providências imediatas quanto a insumos necessários para proteção dos profissionais de saúde durante a realização de atendimentos à população, no combate a Covid-19, compreendendo aventais impermeáveis (capotes), máscaras (n95/pff2), luvas de procedimento, capacete/viseira, óculos de segurança, toucas e álcool em gel 70% nos municípios de Borborema, Caiçara, Bananeiras, Conde, Sertãozinho, Sumé, Lagoa de Dentro, Cuité de Mamanguape.



Em outros requerimentos, a deputada Camila pediu ao secretário de Saúde que adote as providências necessárias no sentido de disponibilizar câmeras termográficas móveis para os municípios de Pirpirituba, Belém, Duas Estradas, Bananeiras, Pilõezinhos, Alagoinha, Cuitegi, Serra da Raiz, Jacaraú, Guarabira, Lagoa de Dentro e Araçagi.



A deputada ainda solicitou junto à Secretaria de Desenvolvimento Humano que sejam adotadas as medidas cabíveis para a aquisição de cestas básicas para doação a famílias carentes que comprovem que não estejam sendo assistidas por nenhum outro benefício similar – federal, estadual ou municipal -, enquanto durar o decreto de distanciamento social do Governo do Estado nos municípios de Alagoinha, Araçagi, Belém, Jacaraú, Lagoa de Dentro, Pilõezinhos, Guarabira, Duas Estradas, Cuitegi, Serra da Raiz, Rio Tinto, Pirpirituba e Borborema.



Camila pediu também, por meio do Requerimento 9.580/2020, que seja registrado nos anais desta Casa Votos de Aplauso à Prefeitura Municipal de Guarabira, pela realização de testagem em massa da população para a detecção da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus. Também foram aprovados requerimentos que solicitam ao secretário de Estado da Saúde providências necessárias para a aquisição de um Transporte Sanitário Eletivo para os municípios de Guarabira e Bananeiras.



Proteção – No Requerimento 9.326/2020, a deputada requer ao Governador do Estado da Paraíba que sejam viabilizadas as providências cabíveis visando a instalação de uma Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica no município de Bananeiras. Já no 9.569/2020, a parlamentar solicitou ao Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba que sejam viabilizadas as ações necessárias para a recuperação da pavimentação asfáltica da PB 041, notadamente no trecho que liga os municípios de Rio Tinto e Mamanguape. Também foi solicitado ao superintendente estadual de Operações dos Correios na Paraíba, no sentido de providenciar a regularização dos serviços nos municípios no brejo paraibano.

Assessoria de Imprensa