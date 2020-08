ALPB aprova pedido de Camila para que Governo abasteça HRG e UPA com equipamentos do Hospital Solidário

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (4) pedidos da deputada Camila Toscano (PSDB) para que o Governo do Estado abasteça o Hospital Regional de Guarabira e a UPA com os equipamentos remanescentes do Hospital Solidário localizado em Santa Rita, para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19 na região. A parlamentar também solicitou equipamentos para os municípios de Areia, Cabedelo e Alagoinha.

“Diversos municípios paraibanos ficaram sem um apoio direto por parte do Governo do Estado durante todo esse tempo por que passamos nessa pandemia. Com o fechamento do Hospital Solidário, precisamos abastecer os hospitais do interior com equipamentos necessários para o atendimento dos casos da Covid-19”, destacou a deputada.

Na mesma sessão, Camila também teve aprovado seu pedido feito ao governador do Estado para que sejam adotadas as medidas cabíveis quanto a aquisição de uma escada ATM – Alto Plataforma Mecânica de 54m Magirus – para o Corpo de Bombeiros de Guarabira. “Precisamos ter uma estrutura maior e mais qualificada para que os nossos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros possam trabalhar melhor e com mais segurança”, disse.

Estradas – Também foram aprovados pedidos da deputada encaminhadas ao diretor-presidente do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado (DER) para que que sejam viabilizadas as ações necessárias para a recuperação da pavimentação asfáltica de diversas estradas, entre elas: da PB 016, no trecho que interliga os municípios de Bananeiras a Dona Inês; da PB 031, no trecho que interliga os municípios de Sousa a Uiraúna; da PB 063, no trecho da BR 230 ao município de Gurinhém; da PB 240, no trecho que interliga os municípios de São João do Tigre a São Sebastião do Umbuzeiro; da PB 041, no trecho que liga os municípios de Rio Tinto a Marcação; da PB 214, no trecho que interliga os municípios de Sumé ao Congo; e ainda da PB 196, no trecho que interliga os municípios de Sumé a Serra Branca.