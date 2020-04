Agevisa-PB instala barreira sanitária nas divisas com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária deu início a mais uma ação do Governo da Paraíba para prevenir o avanço dos casos de infecção pelo novo coronavírus no Estado. Desta vez foram instaladas barreiras sanitárias nas estradas federais que cortam o território paraibano, começando pelas divisas da Paraíba com os Estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Na próxima semana também será instalada barreira sanitária na divisa com o Ceará.



Para viabilizar a ação, que tem o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, a Agevisa/PB contou com reforço de pessoal viabilizado pela Chamada Pública do Governo do Estado para contratação, em caráter de urgência, de 2.453 profissionais da área de saúde para atuar no combate ao coronavírus na Paraíba. Segundo a diretora-geral, Jória Viana Guerreiro, pelo menos dez desses profissionais contratados participam das barreiras coordenadas pela agência reguladora estadual.



Coordenadas pelo diretor-técnico de Estabelecimentos e Prática de Saúde e de Saúde do Trabalhador, Geraldo Moreira de Menezes, as barreiras sanitárias acontecem durante o período das 8h às 17h enquanto durarem os efeitos do decreto assinado pelo governador João Azevêdo que declarou situação de emergência no Estado da Paraíba.



Conforme Geraldo Medeiros, os agentes envolvidos nas barreiras sanitárias estão conferindo a temperatura corporal dos condutores e passageiros dos automóveis que entram no território paraibano para verificar se algum apresenta suspeita de infecção pelo coronavírus. Além de aferirem a temperatura das pessoas que chegam à Paraíba, os profissionais também prestam esclarecimentos sobre o que é a Covid-19, os cuidados de isolamento social e higiene que devem ser tomados para evitá-la e sobre os procedimentos que devem ser observados e seguidos nos casos de suspeita ou confirmação da infecção pelo novo coronavírus.