Agevisa alerta para problemas de saúde causados por alimentos no verão

A Agência Estadual de Vigilância Sanitária recomenda aos consumidores paraibanos que redobrem os cuidados na hora de adquirir e consumir produtos alimentícios durante o verão. Isto porque esta é a estação mais quente do ano, época em que aumenta a possibilidade dos alimentos se estragarem com mais facilidade.



“Por ser a estação mais quente do ano, são muito comuns nesta época do ano os problemas de saúde ocasionados pela ingestão de alimentos vencidos ou estragados, daí a importância de o consumidor observar com maior atenção a procedência e os prazos de validade (no caso dos produtos comercializados em supermercados e similares), assim como a apresentação, aspecto, cheiro e condições de higiene dos alimentos servidos em bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos afins”, observa a nutricionista Patrícia Melo Assunção, gerente-técnica de Inspeção e Controle de Alimentos, Água para o Consumo Humano e Toxicologia da Agevisa/PB.



Conforme Patrícia Assunção, os cuidados com os alimentos comercializados e servidos para consumo humano no território paraibano fazem parte da rotina da Vigilância Sanitária Estadual, que atua de forma descentralizada (com a participação direta dos municípios), mas sem descuidar da sua missão de prevenir e controlar os riscos oriundos dos produtos e serviços postos à disposição das pessoas em todo o Estado.



Operação Verão 2020 – Além de coordenar as ações de Vigilância Sanitária no âmbito do território paraibano, a Agevisa/PB, segundo a gerente-técnica de Alimentos, se faz presente em ações desenvolvidas por órgãos parceiros na defesa da saúde das pessoas no Estado. Dentre as atividades programadas para a estação mais quente do ano, a agência participa de ações relacionadas à Operação Verão promovida pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon/PB) para coibir irregularidades em estabelecimentos comerciais do ramo de hotelaria, bares, restaurantes e similares na Região Metropolitana de João Pessoa.



Neste ano de 2020, a Operação Verão do Procon/PB foi deflagrada no dia 03 de janeiro, com uma fiscalização conjunta no Aeroporto Castro Pinto. A ação envolveu, além do Procon estadual, o Procon Municipal de Bayeux, a Vigilância Sanitária Municipal, a Agência Estadual de Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros.



Contribuição popular – Conforme Patrícia Assunção, a própria população pode colaborar com a defesa da sua saúde, seja por meio dos cuidados com os alimentos e bebidas que consome, seja através de denúncias de irregularidades que porventura possa observar nos estabelecimentos que frequentar (bares, restaurantes, hotéis, pousadas, lanchonetes etc.).



Nos casos de irregularidades sanitárias envolvendo os alimentos, as denúncias, segundo ela, podem ser feitas junto à Ouvidoria da Agevisa por meio do endereço agevisa.pb.gov.br/servicos/ouvidoria

