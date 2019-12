Agência dos Correios de Pirpirituba foi assaltada na tarde desta sexta-feira (20)

Às 15h no Centro da cidade de Pirpirituba, região metropolitana de Guarabira, Agreste paraibano, funcionários da agência dos correios informaram ao policiamento local que dois elementos em posse de arma de fogo anunciaram o assalto, rendendo o vigilante e subtraindo a arma do mesmo, levando uma quantia não revelada.

Em seguida conseguiram realizar um roubo de uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha e fugaram em sentido a cidade de Bélem-PB ou Sertãozinho-PB. Várias viaturas em diligências conseguiram encurralar os acusados que abandonaram a motocicleta, no entanto, adentraram num matagal.

As diligências continuam no intuito de identificar e prender os acusados, bem assim no sentido de recuperar a quantia subtraída.