Adolescente que estava desaparecido em Borborema foi encontrado sem vida

Após quatro dias de desaparecimento, o corpo do adolescente “Joãozinho”, foi encontrado sem vida no início da tarde desta quinta-feira (09), as margens de um açude que fica nas imediações da Ilha da Fantasia, localizada na Zona Rural de Borborema-PB, cidade onde o adolescente residia.

A triste notícia abalou o município e chocou populares que vinham acompanhando todo o trabalho de busca.

O local foi isolado pela polícia que espera a chegada da perícia para os procedimentos cabíveis.

Entenda o caso:

Joãozinho , um adolescente de 15 anos de idade, tinha deficiência no braço direito, e era portador de epilepsia. O mesmo, saiu de casa para caçar no dia 05 de abril do corrente ano, quando desapareceu.

Desde então, policiais, bombeiros, militares e civis, além da Guarda Municipal de Bananeiras e populares iniciaram os trabalhos de busca , que teve seu término na tarde desta quinta-feira (09).

Eldeni Alves