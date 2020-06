Adolescente de 16 anos é apreendido com pistola em Guarabira

Um adolescente de 16 anos de idade foi apreendido por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa segunda-feira (8), na cidade de Guarabira, e com ele foram apreendidos uma pistola calibre 380 inoxidável e um carregador com 18 munições do mesmo calibre. A apreensão aconteceu depois que o Copom tomou conhecimento, através de uma denúncia anônima, que um indivíduo estaria em um veículo Nissan Frontier de cor branca, realizando entrega de drogas no Bairro do Cordeiro.

De imediato, os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o veículo. Após a abordagem ao condutor, que era o adolescente, e buscas no interior do veículo, foram encontrados a pistola e o carregador. O adolescente infrator foi apreendido pelos policiais e conduzido para a delegacia, juntamente com a arma de fogo e a munição, para a realização dos procedimentos legais.

A CPTran também foi acionada para realizar o procedimento administrativo pelo fato do adolescente estar conduzindo um veículo sem ser habilitado.