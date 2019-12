Acusados de matar ex presidiário em Pirpirituba são presos

Na tarde de hoje (19), no brejo paraibano, a Polícia Civil e a Polícia Militar, em ação conjunta, prendem três pela prática de homicídio. O grupo é acusado de, no dia 18/11/2019, na cidade de Pirpirituba-PB, matar a tiros o ex-presidiário JOSENILDO FELIPE FREITAS (NEGÃO), crime motivado por disputas entre grupos rivais de traficantes.

A arma do crime, uma espingarda calibre .32, foi anteriormente apreendida em poder de um dos três acusados (THIAGO CLEMENTINO DA SILVA, de 19 anos). Hoje, DAMIÃO NASCIMENTO DOS SANTOS (21 anos) foi preso em Pirpirituba, SÉRGIO DE OLIVEIRA VITAL (20 anos) e THIAGO em Guarabira (este último no presídio, onde já se encontrava desde a apreensão da arma do crime).

Trata-se de mais uma ação conjunta da 8DSPC (Núcleo de Homicídios e GTE) e do 4BPM (Guarnição do Comando).