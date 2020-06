Acusado de tentativa de homicídio no Rio Grande do Norte é preso com arma de fogo em Belém

Um homem de 28 anos de idade, com um mandado de prisão por uma tentativa de homicídio ocorrida em São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte, Estado onde ele nasceu, foi preso por policiais militares e civis nesta terça-feira (9), na cidade de Belém. Ao ser preso, ele informou aos policiais que estava trabalhando de segurança no vizinho Estado e que possuía uma arma de fogo e um colete à prova de balas na sua residência. A pistola calibre 380 e as 11 munições do mesmo calibre, além do colete com duas capas, foram apreendidos e ele também confessou que praticou um homicídio na virada deste ano, na cidade de São José de Mipibu.

A prisão foi feita por policiais da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, que tinham recebido informações de policiais civis de São José de Mipibu de que o acusado, que teve o mandado de prisão preventiva pela tentativa de homicídio expedido pela Justiça, estaria residindo em Belém. Após levantamentos feitos pelos policiais, ele foi localizado e preso, além do mandado, também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com o que os policiais apuraram, o acusado já tinha sido preso pela Polícia Rodoviária Federal com um revólver calibre 38, no ano de 2014, durante uma abordagem de rotina A arma de fogo tinha registro de furto em São Paulo. Em Nísia Floresta, também no Rio Grande do Norte, ele foi preso com outros dois homens em um veículo onde foi encontrado um revólver calibre 38 e também é suspeito de participar de assaltos em Parnamirim, região metropolitana de Natal.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM