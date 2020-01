Acusado de roubar gado é preso em Belém

Na tarde de hoje (14), na zona rural do município de Belém-PB, Sítio Suspiro, a Polícia Civil, por meio, da Delegacia de Belém e do Núcleo de Homicídios da 8DSPC, prende homem condenado pela prática de abigeato (roubo de gado). Trata-se de M.E.S. (47 anos), contra quem havia mandado de prisão expedido. Na ocasião, o acusado ainda foi flrangrado com duas espingardas de fabricação artesanal em seu poder. M.E.S. foi preso em sua residência e encaminhado à cadeia de Belém para cumprimento da pena.

