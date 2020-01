Acusado de matar idoso é preso em Belém

Em mais uma ação na cidade de Belém-PB, a Polícia Civil (8DSPC) prendeu, na tarde de ata quarta-feira (08), um homem acusado de, no dia 17/05/2019, no distrito de Rua Nova, zona rural daquele município, matar a golpes de arma branca, e por vingança, o senhor Benedito Luiz dos Santos (80 anos). Contra o acusado, J.M.S. (33 anos), havia mandado de prisão preventiva em aberto, decretado após a conclusão do respectivo inquérito pelo Núcleo de Homicídios da 8DSPC/Guarabira-PB.

O acusado, que, no curso da investigação já havia sido preso temporariamente, será encaminhado à cadeia pública de Belém-PB. Trata-se de mais uma ação do Núcleo de Homicídios de Guarabira, da delegacia de Belém e do GTE da 8DSPC.