Acusado de assassinato em Logradouro é preso pela polícia

Na tarde de hoje (18), a Polícia Civil da Paraíba, por meio da 8DSPC/Guarabira, prendeu um dos acusados de matar MARINALDO VIANA FRANCELINO (32 anos), fato ocorrido no dia 24/06/2019, na zona rural de Logradouro.

Em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (Delegacia de Capturas), ADAILTON VIANA DA ROCHA (26 anos) foi preso pelos policiais paraibanos, na cidade de Natal.

Ainda no curso dessa ação, e de forma simultânea, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na zona rural de Tacima-PB (Sítio Bom Sucesso), onde um revólver calibre .38 foi apreendido. Arma essa possivelmente utilizada na prática do homicídio.

O sítio em questão pertence a família do acusado. O crime em questão foi motivado por vingança e a prisão de ADAILTON é fruto de investigação da Delegacia de Homicídios da 8DSPC, que, no cumprimento dos mandados, contou com o apoio da Polícia Civil do RN.