Acidente com romeiros deixa um morto e seis pessoas feridas

A colisão entre um ônibus e uma Van, no início da tarde deste domingo (12), resultou na morte de uma pessoa e deixou outras seis bastante feridas. O acidente ocorreu no trecho entre Itabaiana e Juripiranga, na Paraíba. As vítimas foram socorridas por moradores da localidade até a chegada de enfermeiros e médicos do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motorista da Van não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Essas vítimas residem no Sítio Aningas, zona rural de Massaranduba, e todos os anos realizam uma excursão para a romaria de São Severino dos Ramos, em Paudalho.