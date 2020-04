Abrigo de idosos em João Pessoa tem terceira morte confirmada por coronavírus, diz SES

Mais uma idosa que estava internada na Associação Promocional do Ancião Dr. João Meira de Menezes (Aspan), em João Pessoa, teve a morte confirmada por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (16). A informação foi passada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A paciente tinha 93 anos de idade e estava internada no Hospital São Luiz desde a última segunda-feira (13), quando ela e mais outros oito idosos foram transferidos para unidades hospitalares da capital por suspeita de infecção pelo novo coronavírus. No mesmo dia, outras duas mortes de residentes diagnosticados com Covid-19 foram confirmadas pela SES.

Em nota, a assessoria de comunicação da Aspan lamentou a morte da idosa e reforçou que está cumprindo as orientações de prevenção ao coronavírus, passadas pelos órgãos de saúde.

Ainda conforme a assessoria de comunicação do abrigo, 11 idosos estão hospitalizados. Quatro deles foram transferidos para o Complexo Hospitalar Clementino Fraga e sete para Hospital São Luiz. Deles, três testaram positivos para Covid-19. Todos seguem com estado de saúde estável.