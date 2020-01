A coluna Acontecimentos, destaca a cobertura da Festa da Luz, feita pela TVMidia

“ACONTECIMENTOS”

A coluna “ACONTECIMENTOS”, é de responsabilidade da jornalista Jaciara Almeida, e será atualizada semanalmente.

TV/PORTALMIDIA PREPARA TRANSMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DA LUZ PARA TELENAUTAS

A Festa da Luz 2020 acontece de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, mas a TV e o Portalmidia já estão preparando tudo para realizar uma transmissão especial, oferecendo aos milhares de telenautas, a oportunidade de acompanhar as emoções de cada noite como se estivessem no Parque Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Guarabira, local do evento.

De acordo com a jornalista e proprietária da TVMidia, Michele Marques, a cada ano tem buscado oferecer a melhor cobertura da festa, e dessa vez não poderia ser diferente. E para tanto contará com um número maior de profissionais em sua equipe.

“A equipe contará com a presença de 12 profissionais, incluindo repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, entre outros, que irão cobrir toda extensão do evento, desde os camarotes, palcos, frontstage e o público em geral, para que nossos seguidores possam sentir toda emoção da Festa da Luz”, declarou Michele.

Como vem acontecendo nos últimos anos a TVMidia graças à parceria importante com a Prefeitura de Guarabira, tem instalado sua Lounge (espaço especial), onde recebe os artistas, autoridades e convidados para entrevistas especiais, tanto antes como entre cada apresentação das atrações da Festa da Luz.

Segundo Michele, tudo isso só é possível graças aos patrocinadores, que acreditam e apoiam o trabalho da TV/Portalmidia, pois reconhecem o profissionalismo e seriedade da empresa jornalística desde sua criação.

“As empresas que estão conosco conhece nosso trabalho, e sabem da importância de terem suas marcas ligadas a um evento de grande porte como a Festa da Luz, que é a considerada a maior do interior do Nordeste. E com a internet seu alcance é mundial”, concluiu a jornalista.

