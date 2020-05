A ALPB aprovou requerimentos de Camila Toscano para materiais de proteção dos profissionais de saúde de 13 municípios

A ALPB aprovou requerimentos de nossa autoria solicitando ao Governo do Estado que providencie insumos necessários para proteção dos profissionais de saúde de 13 municípios. materiais como aventais impermeáveis (capotes), máscaras (n95 /pff2), luvas de procedimento, capacete/viseira, óculos de segurança, toucas e álcool em gel 70% são essenciais no combate a Covid-19, mas não estão chegando a todas as localidades.

Os requerimentos aprovados são solicitações voltadas para Mari, Pedro Régis, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Serra da Raiz, Jacaraú, Juarez Távora, Duas Estradas, Cuitegi, Alagoinha, Araçagi e Belém. Camila também fez solicitações para outros municípios, mas as matérias não entraram na pauta de votação.

Vamos continuar acompanhando e cobrando ações!

