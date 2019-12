5 alimentos que parecem, mas não são saudáveis

Quem é que nunca tomou uma “sopa de pacotinho” durante uma dieta? Ou já comeu uma barrinha de cereal para aproveitar os benefícios das fibras? Ou então preferiu peito de peru à mortadela?

Apesar de parecerem escolhas saudáveis, esses alimentos podem ser verdadeiros vilões da saúde.

Pronta para saber mais sobre o assunto? Continue sua leitura até o final!

Entendendo mais sobre alimentação saudável

Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível passar o dia se alimentando apenas com produtos de origem natural. Uma hora ou. Outra, precisamos contar com alimentos industrializados em nossa dieta.

Mesmo assim, somos tentados a pensar que alguns ingredientes e alimentos são saudáveis, como: peito de peru, sopas instantâneas, farinha láctea, pipoca de micro-ondas, biscoitos integrais e até mesmo a granola.

Mas a verdade é que eles não são tão saudáveis quanto parecem! Portanto, para manter uma alimentação saudável, além de reduzir o consumo de gordura e açúcar, é importante conhecer quais alimentos podem ser verdadeiros vilões, excluindo-os de sua dieta!

Vamos conferir a lista com os principais?

Alimentos que parecem, mas não são saudáveis

1. Peito de peru

Muitas pessoas (sobretudo quem está em processo de perda de peso), acabam optando pelo consumo de peito de peru, acreditando que ele possui menor quantidade de gordura do que outros embutidos, como o presunto ou mortadela.

Mas a verdade é que o peito de peru é de longe um alimento saudável!

Por conter grande quantidade de corantes e conservantes, esse alimento acaba não sendo muito benéfico para a saúde.

Portanto, o ideal é contar com recheios naturais para pães, como: ovos, vegetais e carnes.

2. Sopa instantânea

Você com certeza já deve ter visto alguém tomando uma “sopa de pacotinho” para emagrecer, não é?

Mas a verdade é que as sopas instantâneas podem ser verdadeiras vilãs para a saúde – principalmente a longo prazo!

Ricas em sódio e gorduras trans, essas sopas são capazes de promover o aumento da pressão, do colesterol e até estimular a formação de pedras nos rins. Assim, é mais garantido optar pela preparação de sopas caseiras, incluindo ingredientes naturais e saudáveis.

3. Barra de cereal

Muita gente vai se assustar ao saber que a barra de cereal não faz tão bem para a saúde quanto se imagina – apesar de possuir várias fibras. Mesmo que o seu consumo esteja altamente difundido pela sociedade, a barra de cereal possui altos níveis de açúcares, carboidratos e aditivos, se tornando um alimento nada benéfico.

Para contar com os benefícios das fibras sem precisar consumir uma barrinha de cereal, é possível associar misturas de cereais naturais com leites, frutas e iogurtes – somando vários pontos positivos para a saúde!

4. Farinha láctea

Comum em dietas infantis, a farinha láctea não é tão benéfica quanto se acredita.

Rica em açúcares e com baixíssimo teor de cereais, o alimento acaba sendo prejudicial, devendo ser evitado. O mais recomendado é optar pelo velho mingau de aveia, garantindo uma alimentação rica em fibras de maneira saudável.

5. Granola

Quem é que nunca consumiu granola durante uma dieta?

O grande problema é que esse alimento possui um excesso de carboidratos e calorias, podendo aumentar os níveis de glicose sanguíneos – principalmente se estiver associado com açúcares ou frutas secas. Por esse motivo, a granola acaba não sendo um alimento tão saudável quanto parece.

Para sanar o apetite de maneira saudável, talvez seja melhor contar com a aveia!

Dicas para ter uma alimentação mais saudável

 Evite o consumo de sucos industrializados

Por serem ricos em conservantes e aditivos, os sucos industrializados também não são tão saudáveis como deveriam. Por conta disso, a melhor opção é tomar sucos naturais ou até mesmo água. Assim, é possível somar benefícios com o consumo de frutas, garantindo ainda mais saúde!

 Consuma frutas e vegetais

Ao em vez de consumir barrinhas de cereal que podem ser prejudiciais para sua saúde, que tal contar com fontes de fibras naturais e saudáveis como as frutas e os vegetais? Sempre que possível, consuma os alimentos com o bagaço ou a casca, aumentando ainda mais seu valor nutritivo.

 Prefira alimentos em suas versões integrais

Alimentos integrais são muito benéficos para a saúde, principalmente devido a sua rica quantidade de fibras. Além de contribuírem para o processo de emagrecimento, ajudam a controlar doenças e a regular o trato gastrointestinal. Por isso, opte por massas, cereais e farinhas integrais, deixando de lado o excesso de alimentos refinados.

 Deixe de lado os refrigerantes

Ricos em aditivos químicos e açúcares, os refrigerantes podem acabar com sua dieta saudável.

O melhor é optar por bebidas mais naturais, como sucos de fruta natural, água de coco ou até mesmo água pura.

Não esqueça de manter o corpo bem hidratado durante o dia, garantindo o consumo mínimo de 2 litros diários.

 Evite consumir alimentos gordurosos

Assim como os refrigerantes, alimentos gordurosos podem fazer um estrago dentro do organismo – principalmente aqueles que possuem gorduras trans, muito encontradas nos fast foods. Substitua tais alimentos por gorduras saudáveis, como aqueles presentes no:

 Salmão e atum;

 Abacate;

 E nas oleaginosas.

Associe a alimentação saudável à prática de exercícios físicos

Além de garantir que sua alimentação esteja em dia, não esqueça de manter o corpo em pleno funcionamento, contando com a prática de exercícios físicos. Manter uma vida sedentária pode ser muito mais prejudicial do que se imagina, portanto, mexa-se! Uma simples caminhada pode fazer toda a diferença!

Outros aspectos importantes

Agora que você conferiu que alguns alimentos não são tão saudáveis quanto parecem, que tal optar por uma alimentação mais natural e que te promova qualidade de vida? É possível fazer escolhas de alimentação mais saudável mesmo com a correria do dia a dia, basta se programar!

Aproveite as dicas que trouxemos e capriche na alimentação, promovendo saúde e aumentando sua qualidade de vida!

Gostou do conteúdo de hoje sobre alimentação saudável? Comente logo abaixo suas dúvidas – estamos prontos para atendê-la!

Fonte: AesCare