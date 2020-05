4º BPM realiza policiamento preventivo nas imediações da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas de Guarabira

Militares do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, nesta segunda-feira (4), sob o comando do tenente-coronel Gilberto, o policiamento preventivo nas imediações da agência da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas em Guarabira, onde as pessoas estão enfrentando longas filas para receber o auxílio emergencial pago pelo governo federal.

De acordo com o comandante do 4º BPM, os policiais estiveram presentes para dar suporte ao andamento do processo para que ele se desenvolvesse normalmente, com o cumprimento do distanciamento, determinado através de marcações no chão, e evitar aglomerações e tumultos.

SECOM