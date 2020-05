4º BPM realiza policiamento durante pagamento de auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal de Guarabira

Militares do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) deram continuidade, nesta quinta-feira (7), ao policiamento preventivo na frente da agência da Caixa Econômica Federal de Guarabira, onde está sendo realizado o pagamento do auxílio emergencial do governo federal.

A presença do policiamento, sob o comando do tenente-coronel Gilberto, visa dar suporte ao processo para que ele transcorra de forma natural, com o cumprimento do distanciamento, determinado através de marcações no chão, e evitando aglomerações e tumultos.