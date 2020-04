4º BPM realiza operações policiais em Guarabira, Alagoinha, Mulungu e Belém

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram na noite desse domingo (5), sob o comando do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Danilo, as Operações Cidade Segura e Previna-se em Guarabira, Alagoinha, Mulungu e Belém.

Nas operações, além de rondas e abordagens a pedestres, condutores de carros e motos, os policiais deram orientações às pessoas sobre a importância de evitarem aglomerações para impedir a contaminação pelo Novo Coronavírus.

Além da guarnição do CPU, participaram das duas operações policiais da Força Tática, Choque, CPTran e dos destacamentos das cidades.

ASSESSORIA