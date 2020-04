4º BPM participa de reunião sobre aplicação de testes rápidos de Covid-19 em profissionais de saúde e de segurança

O CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Danilo, e o sargento Peixoto, do Núcleo de Saúde, ambos do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) participaram, na manhã desta quarta-feira (15), em Guarabira, de uma reunião onde foram fornecidas orientações sobre a aplicação dos testes rápidos de Covid-19 em profissionais de saúde e segurança que estão na linha de frente no combate ao vírus. A reunião foi convocada pela Gerência Operacional de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e reuniu também profissionais da UPA, Hospital Regional, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Civil, Gerência Regional de Saúde e Batalhão de Bombeiros Militar.

De acordo com as orientações da SES, os critérios para a aplicação dos testes rápidos é para pessoas sintomáticas que sejam profissionais de saúde em atividade, profissionais de segurança pública em atividade e com diagnóstico de síndrome gripa que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade, todas com o devido encaminhamento médico. Guarabira será referência para os testes rápidos de 12 cidades.

Em todo o Estado, os testes serão realizados em 42 locais, distribuídos nos 12 municípios sede das Regionais de Saúde e em unidades da rede hospitalar do Estado. Além de Guarabira, os municípios-sede para onde os testes foram distribuídos são: João Pessoa, Campina Grande, Cuité, Monteiro, Patos, Piancó, Catolé do Rocha, Cajazeiras, Sousa, Princesa Isabel e Itabaiana.

O teste rápido é uma metodologia de triagem, não de diagnóstico, e o profissional que apresentar laudo positivo precisará cumprir as medidas de isolamento, durante 14 dias e, caso já esteja em isolamento, deverá prosseguir até completar o ciclo recomendado pelas autoridades de saúde. Se o resultado for negativo, deve retornar imediatamente ao trabalho.

O resultado do teste rápido é entregue entre 15 e 30 minutos e feito com apenas uma pequena gota de sangue em uma fita reagente.

ASSESSORIA