4º BPM inicia distribuição de alimentos da Campanha Somos Solidários e arrecadação continua

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) deu início nessa terça-feira (26), à distribuição de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal da Campanha Somos Solidariedade, beneficiando catadores de materiais recicláveis que residem no Bairro Mutirão, na cidade de Guarabira, e que durante a pandemia estão enfrentando muitas dificuldades. A campanha está sendo realizada pelo Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH), Casa Militar, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, em parceria com a Arquidiocese da Paraíba, e também participaram da distribuição das doações os policiais da CPTran e Choque, além de bombeiros militares e voluntários.

Apesar das primeiras doações já terem sido distribuídas, a arrecadação prossegue nos seguintes locais, em Guarabira: 4º BPM, Batalhão de Bombeiros Militar, Catedral de Nossa Senhora da Luz, Ministério Público e nas Tendas Solidárias instaladas na Praça Lima e Moura e na frente do Real Supermercado no Bairro Novo, de segunda a sábado, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Quem não puder ir até os locais, pode entrar em contato com os números: 3271-1430 ou 3271-1386 que os coordenadores da campanha providenciarão a coleta domiciliar das doações, que podem ser alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza e higiene pessoal.

⁣⁣A coordenadora da Polícia Solidária do 4º BPM, capitã Karla, agradeceu a todos que estão colaborando com mais esta ação de assistência social que visa a atender famílias mais carentes neste período de pandemia da Covid-19, ressaltando também a importância das parcerias com os demais órgãos envolvidos na Campanha Somos Solidariedade.

SECOM