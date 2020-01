4° BPM define plano de segurança para Festa da Luz 2020

O comandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Gilberto, informou que o planejamento da segurança para a Festa da Luz 2020 está praticamente concluído, faltando apenas mais uma reunião a ser realizada nesta quarta-feira (22), no Ministério Público, com os demais órgãos envolvidos na organização da festa, que acontecerá entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, em Guarabira. Na sexta-feira da semana passada, o comandante do CPR (Comando de Policiamento Regional) I, coronel Valério, coordenou uma reunião de planejamento onde estavam, além do comandante do 4º BPM, os comandantes da Cavalaria, Choque, Policiamento Ambiental, Força Tática, Rotam, CPTran e o oficial de planejamento do batalhão. Dias antes, uma outra reunião tinha sido realizada com a coordenação do evento, objetivando otimizar, mediante esforços conjuntos, os meios disponíveis e necessários para a tranquilidade da festa.

O tenente-coronel Gilberto adiantou que o 4º BPM receberá aportes técnicos e de efetivo, conforme garantiram o coronel Valério e o comandante geral da Polícia Militar da Paraíba, coronel Euller, incluindo as plataformas elevadas que permitem que os policiais fiquem em uma posição privilegiada em relação à multidão para que possam observar quaisquer condutas inadequadas. Nas entradas, laterais dos palcos e proximidades dos camarotes também serão instalados os POPs (Postos de Observação Policial). O trabalho de policiamento também contará com o monitoramento de câmeras instaladas pela Prefeitura Municipal e militares estarão distribuídos por toda a área do evento para garantir a segurança antes, durante e também após o encerramento, na área externa onde acontece a dispersão e estarão guarnições da Cavalaria, Choque, Rotam, Ambiental, Força Tática e CPTran.

“Durante a Festa da Luz 2020, também teremos a atuação do serviço de inteligência apoiando o policiamento ostensivo preventivo”, acrescentou o tenente-coronel Gilberto, ressaltando a soma de forças para o trabalho conjunto que inclui também a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e profissionais da segurança privada. O comandante do 4º BPM espera que nesta edição da Festa da Luz seja mantido o baixo número de ocorrências dos anos anteriores, uma vez que uma das características do evento tem sido a tranquilidade, conforme o número de ocorrências registradas. Ele também informou que o planejamento é elaborado sem que haja qualquer alteração no policiamento ordinário e operações policiais em Guarabira e nas demais cidades que integram a área do 4º BPM.