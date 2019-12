3° Batalhão de Bombeiro Militar comemora 28 anos em solenidade militar

Na última quarta-feira (27), o 3° Batalhão de Bombeiro Militar, localizado em Guarabira, realizou uma solenidade militar para comemorar seu 28° aniversário, completados no dia 26 de novembro.

A formatura contou com a presença do efetivo do batalhão, autoridades civis e militares, além do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Araújo, que em seu discurso reconheceu a importância do 3° BBM, um dos mais antigos, e fez um apanhado das ações realizadas neste primeiro ano de seu Comando.

O Major Moisés Ferreira da Silva Filho, comandante do 3° BBM, agradeceu o empenho e a dedicação da tropa, reafirmando sua preocupação com os recursos humanos da unidade como instrumento fundamental para o bom funcionamento das atividades, o que reflete no bom serviço prestado a população.

“Nesses 28 anos, desde a sua instalação, o 3° Batalhão de Bombeiros Militar cresceu e evoluiu junto com a Região do Brejo. Nosso dever é prestar um serviço de excelência, com homens do fogo aguerridos e comprometidos com a missão ‘vidas alheias e riquezas salvar’. Por causa desse compromisso, a população reconhece sua importância e coloca o Bombeiro Militar como a instituição de maior credibilidade”, afirmou o Major Moisés.

A formatura também foi marcada pela entrega dos diplomas de “Amigo do 3°BBM” e do “Preito de Gratidão”, destinados àqueles que contribuíram com as ações e trabalhos desempenhados pelo Batalhão ao longo do ano.

Na oportunidade, o Comandante Geral ainda agraciou quatro militares com a “Medalha do Valor Militar – 1° e 2° Grau”, que são concedidos a militares com, respectivamente, 10 e 20 anos de efetivos serviços prestados.

A solenidade foi encerrada com emoção. Josenival Neves da Silva Neto, sobrevivente de um grave acidente ocorrido no início do ano, pôde encontrar e conhecer os bombeiros que participaram do seu resgate, reconhecidos e homenageados pelos presentes, que aplaudiram de pé.