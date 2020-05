Paraíba chega a 1.849 casos confirmados e 111 mortes por covid-19

Destes, 111, infelizmente, faleceram e 420 já se recuperaram, segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou, no início da noite desta quinta-feira (7), um boletim informativo com os novos números do covid-19 na Paraíba. Confira os dados abaixo:

Casos Confirmados: 1849

Casos descartados: 2356

Óbitos Confirmados: 111

Casos Recuperados: 490

A Paraíba tem 42,8% de índice de isolamento social, quando o recomendado é 70%. São 192 novos casos de Covid-19 e 10 óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas. Assim, a Paraíba atinge 1.849 casos de Covid -19.

Destes, 111, infelizmente, faleceram e 420 já se recuperaram, segundo informações das Secretarias Municipais de Saúde. Outros 2.356 casos investigados já foram descartados para Covid-19.

Dos leitos de UTI ativados na Região Metropolitana de João Pessoa, 78% estão ocupados.

Os casos confirmados estão em 87 municípios paraibanos, 8 novos desde o último boletim:

Alagoa Grande (6); Alagoa Nova (1); Alagoinha (1); Alhandra (19); Araçagi (4); Areia (3); Baia da Traição ( 3); Barra de São Miguel (1); Bayeux (59); Bom Jesus (1); Boqueirão (1); Borborema (1); Brejo do Cruz (1); Caaporã (19); Cabedelo (75); Caiçara (1); Cajazeiras (18); Campina Grande (89); Capim (1); Casserengue (1); Catingueira (1); Condado (2); Conde (19); Congo (3); Coremas (3); Coxixola (3); Cruz do Espírito Santo (10); Cuitegí (2), Esperança (4); Guarabira (52); Gurinhém (4); Igaracy (1); Imaculada (3); Itabaiana (4); Itaporanga (2); Itapororoca (4); João Pessoa (982); Juazeirinho (1); Junco do Seridó (3); Juripiranga (2); Lagoa Seca (2); Lucena (11); Mamanguape (5); Mari (13); Marizópolis (3); Massaranduba (1); Mataraca (1); Matinhas (1) Monteiro (2); Mulungu (3); Nova Floresta (1) Patos (46); Pedras de Fogo (16); Piancó (3); Pilar (4); Pilões (1); Pilõezinhos (4); Pirpirituba (2); Pitimbu (7); Pocinhos (1); Pombal (2); Princesa Isabel (3); Queimadas (2); Remígio (4); Riachão do Bacamarte (1); Riachão Poço (1); Riacho dos Cavalos (1); Rio Tinto (10); Santa Helena (1); Santa Luzia (1); Santa Rita (162); São Bento (6); São João do Rio do Peixe (6); São José de Espinharas (1); São José de Piranhas (1); São José do Bonfim (1); São São Miguel de Itaipu (1); Sebastião de Lagoa de Roça (3); Sapé (60); Serra Branca (1); Serra da Raíz (2); Serra Redonda (1); Sobrado (1); Sousa (20); Taperoá (17); Uiraúna (1); Umbuzeiro (2).

10 Óbitos foram confirmados nas últimas 24h:

Homem, adulto, 53 anos, sem comorbidade residente em Bayeux, inicio dos sintomas no dia 23/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 06/05/2020.

Homem, adulto, 43 anos, com comorbidade, Doença Hepática Crônica, residente em Santa Rita, inicio dos sintomas no dia 26/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 04/05/2020.

Homem, idoso, 82 anos, com comorbidade, Diabético, Hipertenso, residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 01/05/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 05/05/2020.

Homem, idoso, 78 anos, com comorbidade, Diabético, Doença Cardiovascular, tabagista, residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 25/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 05/05/2020.

Homem, idoso, 62 anos, com comorbidade,Cardiopata, residente em João Pessoa, profissional da saúde, inicio do sintomas no dia 24/04/2020, interno em hospital privado e veio a óbito no dia 06/05/2020.

Homem, idoso, 61 anos, com comorbidade, Doença Cardiovascular Crônica, residente em Patos, inicio do sintomas no dia 06/04/2020 interno em hospital público e veio a óbito no dia 06/05/2020.

Mulher, adulta, 37 anos, com comorbidade, Diabética, residente em Santa Rita, inicio do sintomas no dia 24/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 06/05/2020.

Homem, Idoso, 84 anos, com comorbidade, Neoplasia de Laringe, residente em João Pessoa, inicio do sintomas no dia 23/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 07/05/2020.

Homem, Idoso, 80 anos, com comorbidade, Neurológico Crônica, residente em Santa Rita, inicio do sintomas no dia 26/04/2020, interno em hospital público e veio a óbito no dia 04/05/2020.

Homem, Idoso, 69 anos, com comorbidade, Diabético ,Neoplasia, Imunossupressão, residente em São Bento, inicio do sintomas no dia 26/04/2020, interno em hospital público no RN e veio a óbito no dia 07/05/2020.