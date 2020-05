1º DE MAIO: Especialista defende bom senso entre empregadores e empregados para superar crise e manter postos de trabalho

A relação entre empregadores e empregados mudou em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O advogado especialista em direito trabalhista, Marcus Vinícius, defendeu nesta sexta-feira (1), Dia do Trabalhador, que o bom senso entre empregadores e empregados é o melhor caminho para superar esta crise e manter postos de trabalho. Mesmo assim, ele defende que é necessário conhecer as novas regras que regem a relação entre os empregados e seus empregadores.



Marcus Vinícius explica que o Governo Federal publicou a lei 13.979/2020, e as Medidas Provisórias 927 e 936 de 2020, todas com medidas para o enfrentamento à Covid-19. Em sede de direito do trabalho, estas medidas visam a preservação do emprego diante do iminente risco de demissões em massa em virtude da paralisação total ou parcial das atividades de muitas empresas.



Inicialmente, a Lei 13.979/2020 garantiu, em seu art. 3º, §3º, que seja considerada falta justificada, que é uma interrupção contrato de trabalho (falta ao trabalho com percepção de salário), nos casos em que, forçosamente, o trabalhador tenha que se ausentar do trabalho por motivos de isolamento, quarentena, determinação compulsória de exames médicos e laboratoriais.



De acordo com o especialista, as MPs 927 e 936 tratam diretamente de medidas de ordem trabalhista visando o enfrentamento do Estado de Calamidade Pública e a manutenção do emprego como, por exemplo, a autorização para antecipação das férias do trabalhador concedidas pelo empregador, mesmo que antes de completado o período aquisitivo.



“Dentre estas medidas, é importante destacar a autorização para que o trabalhador perceba um Auxílio Emergencial, denominado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em caso de redução da jornada de trabalho ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Que é um benefício que visa garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador, e que não se confunde nem altera o valor do seguro-desemprego que por ventura o trabalhador vier a precisar”, explicou o especialista.



Demissão – De qualquer forma, Marcus Vinícius destaca que nos casos em que há interrupção do contrato de trabalho, o empregador não pode demitir o empregado enquanto durar a interrupção. “Um ponto que merece destaque é que a autorização para que haja a redução da jornada de trabalho e, consequentemente de salário dos empregados, deverá ser feito por via de acordo individual ou coletivo, com duração máxima de 90 dias. Já a suspensão temporária do contrato de trabalho também será feita mediante acordo individual ou coletivo, e com duração máxima de 60 dias. Ambos têm previsão de restabelecimento no prazo de 2 dias corridos, em caso de fim do Estado da Calamidade Pública, chegada da data estabelecida no acordo, ou da comunicação do empregador de decisão em antecipar a data do encerramento”, disse.



“Não vislumbro nenhuma solução mágica para isso que estamos passando. Esta é uma crise que está atingindo trabalhadores e empregadores, inclusive está matando também micro e pequenas empresas gerando desemprego e caos econômico. Vejo com bons olhos implementação de medidas de incentivos fiscais mediante contra partida das empresas. Os Governos Federal, Estadual, e Municipal, cada um dentro de seus limites de competência, podem promover incentivos fiscais às empresas mediante garantia de manutenção de empregos, por exemplo”, defendeu Marcus Vinícius.



O advogado destacou ainda alguns pontos essenciais para que empregadores e empregados tenham conhecimento nesse tempo de estado de calamidade pública em que as relações trabalhistas mudaram:

A desconsideração da suspensão temporária do contrato de trabalho, caso o trabalhador, durante o período de suspensão, mantiver o trabalho, mesmo que parcialmente, ou por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, sujeitando-se, portanto, o empregador a pagar imediatamente a respectiva remuneração com todos os encargos sociais, além de eventual multa prevista no acordo. Todos os direitos e garantias trabalhistas já previstos na Constituição Federal e na CLT permanecem assegurados. Por exemplo, caso algum trabalhador seja acometido pela SARS COVID-19 em razão do trabalho, ou qualquer outra doença adquirida em função do emprego que lhe obrigue a deixar de trabalhar, pode pedir o afastamento, e após, o auxílio doença, caso precise se ausentar do trabalho por mais de 15 dias sendo-lhe garantida a estabilidade no emprego. Se for demitido sem justa causa, e sem a hipótese do art. 502 da CLT, o empregado tem a garantia normalmente aos seus direitos rescisórios: Aviso prévio, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, saldo de salário, 13º proporcional, multa do FGTS, seguro-desemprego. Suspensão ou fechamento. Este é um ponto que tem gerado bastante discussão entre os juristas e merece especial atenção. Um caso seria a suspensão das atividades da empresa, outro seria o fechamento da empresa. Cada situação deve ser considerada individualmente, pois há casos em que as empresas continuam suas atividades normalmente, há casos em que a empresa reduz parcialmente ou paralisa completamente suas atividades, e há casos de fechamento das empresas. Em qualquer dos casos, não pode haver desconto de salário dos empregados tomando por base apenas estes motivos em si. Faz-se necessário estabelecer uma distinção entre desconto e redução de salário. O desconto é uma subtração do salário, é dado nos casos autorizados em lei: Adiantamento de salário, Imposto de Renda retido na fonte, contribuição laboral à Previdência. A redução do salário é a diminuição percentual do salário, que só é autorizada em casos específicos. A regra é a irredutibilidade salarial. A CLT permite, em casos especiais, a redução salarial. Um exemplo é o caso do disposto no art. 503 da CLT, muito recorrente neste período de Calamidade Pública, em que a empresa, por motivo comprovado de força maior, está autorizada a reduzir em até 25% o salário dos empregados, respeitado o salário mínimo, até que cessados os efeitos da força maior. As medidas de auxílio e de combate à crise causada pela pandemia, mormente o que tange o direito do trabalho, não afetaram as garantias de estabilidade do trabalho. Todavia, o poder de demitir faz parte do poder diretivo da empresa seja a demissão por justa causa, seja ela sem justa causa. Portanto, não sendo causa em que a lei proíbe a demissão injusta, por exemplo, os casos de interrupção de contrato de trabalho, a empresa pode demitir. A questão da pandemia e do Estado de Calamidade está influenciando diretamente, quando o assunto é demissão, nos casos em que o contrato de trabalho encontra-se interrompido, e nas demissões motivadas pela extinção da empresa por comprovado motivo de força maior (art. 502 da CLT). Nos casos de demissão fundada no art. 502 da CLT, a empresa pode rescindir o contrato de trabalho sem justo motivo trabalhista, com redução de 50% da multa do FGTS. Este problema tem sido muito discutido no meio jurídico porque muitas empresas que já vinham sofrendo problemas econômicos há tempos, têm se aproveitado das decretações de Estado de Calamidade para fechar de vez, alegando força maior e assim reduzindo o pagamento da multa rescisória do saldo do FGTS em 50%. Não vejo isso como possível, podendo o empregado questionar judicialmente seus direitos. Para os casos de diminuição ou suspensão das atividades da empresa, as medidas provisórias 927 e 936 de 2020 trouxeram mecanismos para ajudar a empresa a manter o trabalhador em seus quadros, dentre estes, além dos que eu já abordei, existe a autorização para que se concedam férias coletivas, inclusive antecipadas. Ou seja, em termos práticos, mesmo que o empregado tenha retornado de férias há menos de um ano, o empregador pode antecipar as férias que o empregado faria jus após o novo período aquisitivo (um ano após o retorno), ou mesmo conceder férias a quem ainda não completou um ano de trabalho, por exemplo. Lembrando que férias é caso de interrupção do contrato de trabalho, portanto, empregado de férias goza de estabilidade no emprego. A classe de trabalhadores, informais ou autônomos, não goza de muita proteção além daquelas que já dispõem. Estes são patrões de si mesmos e dependem de si para proverem seu sustento. Recentemente o governo concedeu um Auxílio Emergencial, no valor de R$ 600,00, a estes trabalhadores desde que preencham alguns requisitos como pertencer à família cuja renda mensal per capta não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00). Há também a possibilidade destes trabalhadores serem contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social, e se enquadrarem nos casos em que fazem direito à percepção de algum benefício do INSS, como auxílio doença, pensão em caso de morte, entre outro.

