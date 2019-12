13º salário: tire suas dúvidas sobre a gratificação natalina que será paga hoje

Esta sexta-feira (20) é o último dia para as empresas depositarem a segunda parcela do décimo terceiro salário. Da segunda parcela, são descontados Imposto de Renda e INSS, ou seja, ela é menor do que a primeira. Cerca de 81 milhões de brasileiros receberão o décimo terceiro salário este ano, com valor médio R$ 2.451, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Tem direito ao décimo terceiro salário todo trabalhador contratado pelo modelo CLT, ou seja, com carteira assinada, que tenha trabalhado por pelo menos 15 dias durante o ano e não tenha sido demitido por justa causa.

A maioria dos brasileiros vai usar esse dinheiro para pagar contas e dívidas, segundo uma pesquisa do site Reclame Aqui. Esse é também o destino preferido dos planejadores financeiros para este dinheiro. Quitar ou renegociar dívidas em atraso deve ser prioridade.

Fonte: Valor Investe